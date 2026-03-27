Нефтеналивные порты в РФ "Усть Луга" и "Приморск" поражены повторно: кадры с места ЧП

Известно о взрывах на месте атаки. Небо там покрылось ярким заревом, что видно на десятки киллометров.

Оба порта являются самыми крупными в регионе и составляют значительную долю экспорта нефтепродуктов Российской Федерации.

Также сообщается в одном из пабликов, что взрывы после часа ночи были слышны в Выборгском, Кировском и Колпинском районах региона.

"Предварительно, сбито уже около 20 воздушных целей", - написали в росСМИ.

Еще известно, что аэропорт "Пулково" временно не принимает пассажиров и не отправляет рейсы уже примерно 2 часа. Официальной информации о последствиях атак пока не было.