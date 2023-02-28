У "Нафтогазі" спрогнозували терміни завершення опалювального сезону
Попри те, що Україна забезпечена достатніми запасами природного газу на опалювальний сезон, завершити його хотілося б якомога раніше з метою економії цього ресурсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова в ефірі телемарафону.
"Є надії, що зможемо зробити (завершення сезону, - ред) на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити", - сказав він.
Чернишов відзначив як позитивний приклад відповідальний початок цього опалювального сезону наприкінці жовтня-на початку листопада 2022 року.
Відповідаючи на запитання про ціну природного газу для населення після 1 квітня, голова "Нафтогазу" наголосив, що ціна не змінюватиметься впродовж цього опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".
Він також повідомив, що приватні споживачі в питанні оплати поводяться "патріотично і дисципліновано", хоча рівень оплати дещо впав. За словами Чернишова, він становить близько 80% "у стабільних регіонах".
Нагадаємо, у березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон.
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