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Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 12:00
Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон Фото: "Нафтогаз" закупив газ у Норвегії та Німеччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" заповнив дефіцит газу під час опалювального сезону за рахунок закупівель у кількох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НАК Олексія Чернишова виданню NV.

"Зрештою ми знайшли і газ, і гроші на нього. Зокрема, ми придбали понад 400 млн кубометрів на найвигідніших умовах у норвезької компанії і майже 130 млн кубометрів газу у партнерів з Німеччини", - сказав він.

При цьому він зазначив, що це не вичерпний перелік наших закупівель, загалом закуплено більше.

Чернишов також наголосив на послідовній допомозі країн G7 та уряду Норвегії у фінансуванні необхідних обсягів газу.

За його словами, на початок жовтня "Нафтогаз" акумулював 14,5 млрд куб. м газу і цього було достатньо для роботи за звичними сценаріями.

"Так, ми усвідомлювали, якщо буде форс-мажор, то газ треба буде купувати ще. На жаль, цей сценарій спрацював. Міненерго повідомило, що потрібні додаткові кубометри газу. Через теплу погоду реальна потреба виявилася менш прогнозованою і ми її вже покрили", - додав Чернишов.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час саміту в Давосі заявив, що домовився про додаткові постачання газу в Україну та механізм фінансування.

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