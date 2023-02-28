Якими будуть ціни на газ для населення: тарифи на березень 2023 року
У березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.
Ціни постачальників:
- "Еру Людям" - 7,70 гривень
- "Енерджі трейд груп" - 7,799
- "Нафтогаз України" – 7,96
- "Прикарпатий енерго трейд" - 7,98
- "Полтавагаз збут" - 7,99
- "Львівенергозбут" - 8,20
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46
- "СвітлоГаз" – 9,99.
У той же час, після того, як у травні "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.
В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
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