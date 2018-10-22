В "Нафтогазе" заявили о росте количества случаев мошенничества при отборе газа

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Коболев в пример мошеннической схемы привел использование газа на ОПЗ

В Украине наблюдается тенденция роста количества случаев мошенничества при отборе газа. Об этом на брифинге заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Коболева, на сегодня наблюдается тенденция роста мошенничества.

"Мы видим увеличение количества случаев, когда облгазы делают возможным бесплатное и несанкционированное использование газа, и мы не можем взыскать деньги ни с потребителя, ни с облгазов. Яркий пример - использование газа ОПЗ", - отметил он.

Напомним, в сентябре сообщалось, что облгазы задолжали около 1 млрд долларов за несанкционированный отбор газа. А в августе 2018 года в "Нафтогазе" заявили, что долги компаний, которые входят в Региональную газовую компанию бизнесмена Дмитрия Фирташа, выросли до 17 млрд гривен.

Отметим, ранее стало известно, что внедрение суточной балансировки газа в Украине перенесено на 1 декабря. При этом областные и горгазы должны обеспечить наполнение абонентской базы данными потребителей.