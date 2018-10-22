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У "Нафтогазі" заявили про зростання кількості випадків шахрайства при відборі газу

Новини » Енергетика    22.10.2018 - 15:47
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв в якості прикладу шахрайської схеми привів використання газу на ОПЗ

В Україні спостерігається тенденція зростання кількості випадків шахрайства при відборі газу. Про це на брифінгу заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Коболєва, на сьогодні спостерігається тенденція зростання шахрайства.

"Ми бачимо збільшення кількості випадків, коли облгази роблять можливим безкоштовне та несанкціоноване використання газу, і ми не можемо стягнути гроші ані зі споживача, ані з облгазу. Яскравий приклад - використання газу ОПЗ", - зазначив він.

У &quot;Нафтогазі&quot; заявили про зростання кількості випадків шахрайства при відборі газу

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що облгази заборгували близько 1 млрд доларів за несанкціонований відбір газу. А в серпні 2018 року в "Нафтогазі" заявили, що борги компаній, які входять в Регіональну газову компанію бізнесмена Дмитра Фірташа, зросли до 17 млрд гривень.

Зазначимо, раніше стало відомо, що впровадження добового балансування газу в Україні перенесено на 1 грудня. При цьому обласні і міськгази повинні забезпечити наповнення абонентської бази даних споживачів.

 

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