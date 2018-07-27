В "Нафтогазе" заявили об опасных возможностях бесконтрольного отбора газа из ГТС

В НАК отметили, что примером такого бесконтрольно отбора газа из ГТС является ОПЗ

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что на данный момент созданы опасные возможности для бесконтрольного и бесплатного отбора газа из газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании в Twitter.

В частности, в НАК отметили, что примером такого бесконтрольно отбора газа из ГТС является Одесский припортовый завод (ОПЗ).

"Наше главное требование к кодексу (газотранспортной системы, - ред.): любой поставщик или заказчик газа должен нести ответственность в размере того объема газа, к которому он имеет доступ, - Коболев. Сегодня созданы опасные возможности для бесконтрольного и бесплатного отбора газа из ГТС. Пример - ОПЗ", - указано в сообщении НАК.

Напомним, как писало РБК-Украина, в "Нафтогазе" заявили, что новый кодекс газотранспортной системы (ГТС) был написан облгазами Дмитрия Фирташа во времена, когда Дмитрий Вовк был председателем НКРЭКУ. "Реформа рынка существенно обрезала их доступ к халяве, но они готовятся отбить свое уже с 1 августа", - заявляли в НАК.

В интервью РБК-Украина главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко заявил, что объем "небалансов" из-за несанкционированных отборов газа составляет примерно 27,5 млрд гривен.