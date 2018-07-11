"Нафтогаз": новый кодекс ГТС написан облгазами Фирташа

В "Нафтогазе" считают, что Украине нужен новый кодекс европейского образца

Новый кодекс газотранспортной системы (ГТС), написанный облгазами Дмитрия Фирташа во времена, когда Дмитрий Вовк был главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Так, новый кодекс газотранспортной системы, написанный облгазами Фирташа во времена господина Волка в НКРЭКУ, - это зрада. В кодексе авторства группы Фирташа, если что-то пойдет не так и они отберут чужой газ, или деньги, или бесплатно попользуются чьим-то имуществом, то будет по классике: "Кому я должен, всем прощаю", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что "газовая империя Фирташа и его друзей-регионалов" держится на бесконтрольном доступе к ресурсам государства или госкомпаний.

"Реформа рынка существенно обрезала их доступ к халяве, но они готовятся отбить свое уже с 1 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что сейчас прикрываясь "обслуживанием населения" из "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" выведены десятки миллиардов гривен.

"С новым кодексом краник откроется еще мощнее - и все будет в рамках кодекса, написанного фирташевцами под себя. Мы стараемся донести информацию об этих рисках новой голове НКРЭКУ, премьер-министру, президенту, международным партнерам. Дело по одному из вопросов рассматривает АМКУ, "Укртрансгаз" обратился за медиацией к Энергетическому сообществу в Вене", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" заявили, что Украине нужен новый кодекс, но он должен быть по европейским стандартам. В НАК отметили, что в кодексе интересы сторон должны быть сбалансированы в пользу потребителя.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщали о недостатках обновленного кодекса ГТС.