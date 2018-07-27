У "Нафтогазі" заявили про небезпечні можливості безконтрольного відбору газу з ГТС

У НАК зазначили, що прикладом такого безконтрольно відбору газу з ГТС є ОПЗ

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що на даний момент створено небезпечні можливості для безконтрольного та безплатного відбору газу з газотранспортної системи (ГТС). Про це повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії у Twitter.

Зокрема, у НАК зазначили, що прикладом такого безконтрольно відбору газу з ГТС є Одеський припортовий завод (ОПЗ).

"Наша головна вимога до кодексу (газотранспортної системи, – ред.): будь-який постачальник або замовник газу має нести відповідальність у розмірі того обсягу газу, до якого він має доступ, - Коболєв. Сьогодні створені небезпечні можливості для безконтрольного та безоплатного відбору газу з ГТС. Приклад – ОПЗ", - вказано у повідомленні НАК.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у "Нафтогазі" заявили, що новий кодекс газотранспортної системи (ГТС) був написаний облгазами Дмитра Фірташа за часів, коли Дмитро Вовк був головою НКРЕКП. "Реформа ринку істотно обрізала їх доступ до халяви, але вони готуються відбити своє вже з 1 серпня", - заявляли у НАК.

В інтерв'ю РБК-Україна головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко заявив, що обсяг "небалансів" через несанкціоновані відбори газу становить приблизно 27,5 млрд гривень.