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"Нафтогаз" готов увеличить транзит в связи с ремонтом "Северного потока"

Новости » Экономика    16.07.2019 - 13:29
"Нафтогаз" готов увеличить транзит в связи с ремонтом "Северного потока"
Фото: Нафтогаз Виталий Носач, РБК-Украина)

Пропускная способность украинской ГТС больше, чем других газопроводов

НАК "Нафтогаз Украины" готов к увеличению заявок на транзит газа в Европу в связи с остановкой российских газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа". Об этом говорится в заявлении компании, размещенной в Facebook.

В "Нафтогазе" напомнили, что пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы - больше, чем "Северного потока" и "Ямал-Европы" вместе, а останавливать транзит по системево время профилактики не нужно.

В компании отметили, что Россия из-за ремонта остановила работу газопровода "Северный поток" на две недели и транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа".

"А в прошлом году "Северный поток" останавливали несколько раз и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий", - добавили в "Нафтогазе".

&quot;Нафтогаз&quot; готов увеличить транзит в связи с ремонтом &quot;Северного потока&quot;

Напомним, трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях". Кроме того, по его словам, это возможно в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

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