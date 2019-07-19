У "Нафтогазі" згодні на два варіанти транзитного контракту з "Газпромом"

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Ці пропозиції щодо транзиту були висловлені з боку Єврокомісії

НАК "Нафтогаз України" пропонує прискорити переговори з "Газпромом" щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко пропонує не чекати вересня, на який заплановані тристоронні переговори в форматі ЄС-Україна-Росія і вже зараз почати працювати над договорами.

Він нагадав, що Марош Шевчович, віце-президент Єврокомісії, на минулій тристоронній зустрічі запропонував варіант, який відповідає розумінню Європи про економічно обґрунтовані умови транзиту, які можуть бути реалізовані на практиці.

Як зазначив Вітренко, це має бути операторська угода (про поєднання газотранспортних систем, interconnection agreement) щодо потужностей об`ємом 90 мільярдів кубометрів щороку, та угода про бронювання потужностей (або своп) на 60 мільярдів кубометрів щороку в середньому впродовж 10 років.

"Всі умови цих договорів будуть стандартними в Європі, тобто щодо їхньої економічної обґрунтованості не має бути сумнівів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що у разі відсутності транзитного контракту "Газпромом" з 1 січня 2020 року може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" газу. За словами Вітренка, такі контракти є звичними для європейського ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, тристоронні переговори про транзит російського газу по території України з 2020 року в форматі Європейська комісія - Україна - Росія пройдуть у вересні 2019 року.