В "Нафтогазе" рассказали о ситуации с арестом активов "Газпрома"

Сумма арестованных в трех странах активов значительно превышает 2,6 млрд долларов

На сегодня по требованию НАК "Нафтогаз Украины" арестованы активы российского "Газпрома" в трех странах. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По словам Витренко, активы "Газпрома" арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Англии. Также в этих странах продолжаются процессы по взысканию активов.

"Опять же, если дойдет до следующей стадии, активы должны быть реализованы через аукционы. Параллельно есть процесс апелляции в шведском апелляционном суде округа Свеа. В рамках этого процесса было приостановлено принудительное взыскание на территории Швеции. Хотя технически мы и не начинали принудительное взыскание на территории Швеции, поскольку не обнаружили там каких-то активов "Газпрома", которые представляли для нас интерес", - отметил Витренко.

Он также добавил, что НАК будет бороться за отмену этого решения, так как если суд в Швеции примет решение не приостанавливать взыскание, это будет сильным аргументом не в пользу "Газпрома". При этом он высоко оценил вероятность положительного решения для украинской стороны.

"Шанс очень высок, потому что мы считаем, что их позиция абсолютно необоснованной. К сентябрю, в принципе, мы ожидаем решения", - подчеркнул Витренко и добавил, что в трех странах арестованы активы "Газпрома" на сумму, которая значительно превышает 2,6 млрд долларов, которые должна получить Украина.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина уже взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен.