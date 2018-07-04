Украина уже взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен, - Петренко

Еще на 600 млн гривен арестованы корпоративные права "Газпрома"

Украина на сегодня уже взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил глава министерства юстиции Павел петренко в Twitter.

"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен из "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", - отметил Петренко.

Также, по словам Петренко, Минюст сейчас ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскания с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.

Напомним, недавно стало известно, что в Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее российский газовый монополист "Газпром" подтвердил, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз" начала взыскания в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.