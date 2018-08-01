У "Нафтогазі" розповіли про ситуацію з арештом активів "Газпрому"

Сума арештованих у трьох країнах активів значно перевищує 2,6 млрд доларів

На сьогодні на вимогу НАК "Нафтогаз України" арештовані активи російського "Газпрому" в трьох країнах. Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, активи "Газпрому" арештовані в Нідерландах, Швейцарії та Англії. Також в цих країнах тривають процеси по стягненню активів.

"Знову ж таки, якщо дійде до наступної стадії, активи мають бути реалізовані через аукціони. Паралельно є процес апеляції у шведському апеляційному суді округу Свеа. В рамках цього процесу було призупинено примусове стягнення на території Швеції. Хоча технічно ми не починали примусове стягнення на території Швеції, оскільки не виявили там якихось активів "Газпрому", які представляли для нас інтерес", - зазначив Вітренко.

Він також додав, що НАК буде боротися за скасування цього рішення, так як якщо суд у Швеції прийме рішення не припиняти стягнення, це буде сильним аргументом не на користь "Газпрому". При цьому він високо оцінив ймовірність позитивного рішення для української сторони.

"Шанс дуже високий, тому що ми вважаємо, що їх позиція є абсолютно необґрунтованою. До вересня, в принципі, ми очікуємо рішення", - підкреслив Вітренко і додав, що в трьох країнах арештовані активи "Газпрому" на суму, яка значно перевищує 2,6 млрд доларів, що має отримати Україна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна стягнула з "Газпрому" 100 млн гривень.