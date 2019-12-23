В "Нафтогазе" рассказали о подготовке договоров с "Газпромом"

Компания планирует реализовать политические договоренности между Украиной Россией

НАК "Нафтогаз Украины" работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, подписанным в Минске 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в "Нафтогазе", речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита между "Нафтогазом" и ОАО "Газпром" и договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Кроме того, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". Заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

"Нафтогаз" будет проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий", - добавили в "Нафтогазе".

Отметим, согласно протоколу межу Украиной и РФ, ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа).

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, в рамках нового договора между Украиной и РФ о транзите газа станет посредником между российским "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины".