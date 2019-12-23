У "Нафтогазі" розповіли про підготовку договорів з "Газпромом"

Компанія планує реалізувати політичні домовленості між Україною Росією

НАК "Нафтогаз України" працює над текстами угод, передбачених протоколом, підписаною в Мінську 20 грудня. Про це повідомляє прес-служба компании.

Як зазначили в "Нафтогазі", мова йде про угоду про врегулювання взаємних претензій, договорі про організацію транзиту між "Нафтогазом" і ВАТ "Газпром" і договорі бронювання потужностей між "Нафтогазом" та ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Крім того, ОГТСУ продовжує узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж з представниками "Газпрому". Укладення такого договору є першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

"Нафтогаз" буде проводити переговори з "Газпромом" та іншими залученими сторонами для узгодження детальних юридичних і комерційних умов", - додали в "Нафтогазі".

Зазначимо, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).

Як заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, в рамках нового договору між Україною і РФ про транзит газу стане посередником між російським "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України".