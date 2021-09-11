UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В "Нафтогазе" рассказали, как можно заблокировать работу "Северного потока-2"

Автор: Инна Собора

США еще могут заблокировать работу российского газопровода "Северный поток 2". Для этого необходимо ввести санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы "Нафтогаза" Юрия Витренко на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Витренко заявил, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода. Однако в последнее время ограничения были сняты.

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".

В ОП заявили, что эти обещания должны "лечь на бумагу".

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий ВитренкоСеверный поток-2Нафтогаз Украины