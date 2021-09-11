Обещания США о шагах в случае запуска "Северного потока-2" должны лечь на бумагу, - Ермак

США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2". Однако эти обещания должны "лечь на бумагу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Глава Офиса Зеленского заявил, что механизм санкций против "Северного потока-2", который работал, был эффективен. Сейчас Украина критикует ту позицию, которая сложилась у международных партнеров.

"Но и во время встречи с федеральным канцлером (Германии - ред.) Ангелы Меркель, и президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты, когда наступит время. Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - сказал Ермак.

Он отметил, что сейчас есть пример Будапештского меморандума.

"И сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам", - добавил глава ОП.