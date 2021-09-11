RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У "Нафтогазі" розповіли, як можна заблокувати роботу "Північного потоку-2"

Автор: Инна Собора

США ще можуть заблокувати роботу російського газопроводу"Північний потік 2". Для цього необхідно ввести санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави "Нафтогазу" Юрія Вітренко на форумі"Ялтинська європейська стратегія".

Вітренко заявив, що санкції США довгий час блокували будівництво газопроводу. Однак останнім часом обмеження були зняті.

"Якщо уряд США введе санкції, то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купувати газ по цьому трубопроводу, таким чином він не буде працювати", - сказав глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

В ОП заявили, що ці обіцянки повинні "лягти на папір".

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій ВітренкоПівнічний потік-2Нафтогаз України