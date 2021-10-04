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В "Нафтогазе" рассчитали стоимость импортированного газа за последний месяц

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 14:54
В "Нафтогазе" рассчитали стоимость импортированного газа за последний месяц Фото: цена импортного газа превысила 600 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная стоимость импортируемого природного газа в сентябре 2021 года составила 636 долларов за тысячу кубометров. Цена рассчитана по данным котировок на европейском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГК "Нафтогаз Украины".

В &quot;Нафтогазе&quot; рассчитали стоимость импортированного газа за последний месяц

gas.ua

Отметим, в конце сентября стоимость газа на европейских биржах превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября достигла уровня 1200 долларов.

Напомним, по данным Государственной налоговой службы Украины, стоимость импортного природный газ в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7% по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

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