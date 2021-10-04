В "Нафтогазе" рассчитали стоимость импортированного газа за последний месяц

Средневзвешенная стоимость импортируемого природного газа в сентябре 2021 года составила 636 долларов за тысячу кубометров. Цена рассчитана по данным котировок на европейском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГК "Нафтогаз Украины".

gas.ua Отметим, в конце сентября стоимость газа на европейских биржах превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября достигла уровня 1200 долларов. Напомним, по данным Государственной налоговой службы Украины, стоимость импортного природный газ в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7% по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.