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У "Нафтогазі" розрахували вартість імпортованого газу за останній місяць

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 14:54
У "Нафтогазі" розрахували вартість імпортованого газу за останній місяць Фото: ціна імпортного газу перевищила 600 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Олександр Білоус

Середньозважена вартість імпортованого природного газу у вересні 2021 року склала 636 доларів за тисячу кубометрів. Ціна розрахована за даними котирувань на європейському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ГК "Нафтогаз України".

У &quot;Нафтогазі&quot; розрахували вартість імпортованого газу за останній місяць

gas.ua

Відзначимо, наприкінці вересня вартість газу на європейських біржах перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів, а на початку жовтня досягла рівня 1200 доларів.

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби України, вартість імпортного природний газ в Україні в серпні досягла 427,9 доларів за 1 тис. кубометрів.

Таким чином, порівняно з липнем ціна зросла на 19,7%, порівняно з груднем минулого року на 111,3%.

Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни.

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