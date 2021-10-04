Цена газа в Европе достигла рекордных 1200 долларов

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 4 октября превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ноябрьского фьючерса на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи .

Напомним, Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на утро 4 октября 2021 года составлял 18,876 млрд кубометров и за последние сутки не изменился.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 29 сентября остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 20,5 млрд куб. м газа.

По расчетам российского монополиста "Газпрома", при сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа. Таким образом, останутся не восполненными 28% или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.