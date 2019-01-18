В "Нафтогазе" прокомментировали новые платежки за газ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению Коболева, существует сговор между облгазами и Министерством энергетики

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с новыми платежками за газ. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, в декабре киевляне получили почти платежки за газ с сумами вдвое больше по сравнению с ноябрем.

"Если говорить о платежках за газ, то там прозошла привычная ситуация с "игрой в поддавки" между облгазами и Министерством энергетики. Решением суда было отменено уменьшение норм и автоматически в силу вступили старые нормы", - рассказал он.

Коболев, комментируя этот факт, отметил, что причиной начислений стало судебное решение и неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную норму.

"С точки зрения нашего законодательства действуют те нормы, которые последними были приняты до тех, которые снес (отменил, - ред.) суд скажем так. К сожалению, ни одна компания, которая действует в украинском поле, не имеет права применять другие нормы, иначе будут последствия с точки зрения контролирующих органов. Поэтому это судебное решение и эта непонятная неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную правду в том, какая должна быть норма, и доказать ее в суде, она и стала причиной этих начислений", - добавил он.

Напомним, в конце декабря "Нафтогаз" сообщал о том, что в Украине продолжает действовать постановление Кабмина № 619 в редакции до 1 октября 2014 года в отношении норм потребления газа.

Ранее также сообщалось, что правительство сократит социальные нормы для расчета субсидий.