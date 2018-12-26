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"Нафтогаз" опроверг свое сообщение о сокращении норм потребления газа

Новости » Энергетика    26.12.2018 - 13:32
"Нафтогаз" опроверг свое сообщение о сокращении норм потребления газа
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Информация о соответствующем решении Верховного суда оказалась ложной

В Украине не сокращены нормы потребления газа для хозяйств без счетчиков до 3 кубометров на человека в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

В НАК отметили, что ранее обнародованная информация о решении Верховного суда, который сократил нормы потребления газа, не соответствует действительности. На сегодня продолжает действовать постановление Кабмина № 619 в редакции до 1 октября 2014, согласно которому действуют следующие нормы:

  • плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения - 9,8 кубометров;
  • плита газовая без централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 18,3 кубометров.
  • плита газовая и водонагреватель - 23,6 кубометров.

&quot;Нафтогаз&quot; опроверг свое сообщение о сокращении норм потребления газа

Напомним, накануне РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" сообщило, что Верховный суд сократил нормы газа для потребителей без счетчиков. В частности, согласно постановлению плату за газ при отсутствии счетчиков якобы должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.

Ранее также сообщалось, что правительство сократит социальные нормы для расчета субсидий.

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