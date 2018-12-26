"Нафтогаз" опроверг свое сообщение о сокращении норм потребления газа

Информация о соответствующем решении Верховного суда оказалась ложной
В Украине не сокращены нормы потребления газа для хозяйств без счетчиков до 3 кубометров на человека в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
В НАК отметили, что ранее обнародованная информация о решении Верховного суда, который сократил нормы потребления газа, не соответствует действительности. На сегодня продолжает действовать постановление Кабмина № 619 в редакции до 1 октября 2014, согласно которому действуют следующие нормы:
Напомним, накануне РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" сообщило, что Верховный суд сократил нормы газа для потребителей без счетчиков. В частности, согласно постановлению плату за газ при отсутствии счетчиков якобы должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.
Ранее также сообщалось, что правительство сократит социальные нормы для расчета субсидий.