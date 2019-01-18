У "Нафтогазі" прокоментували нові платіжки за газ

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку Коболєва, існує змова між облгазами і Міністерством енергетики

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував ситуацію із новими платіжками за газ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, кияни отримали майже вдвічі більші платіжки за газ у грудні порівняно з листопадом.

"Якщо говорити про платіжки за газ, то там відбулась звична ситуація з "грою в піддавки" між облгазами та Міністерством енергетики. Рішенням суду було відмінено зменшення норм і автоматично в силу вступили старі норми", - розказав він.

Коболєв, коментуючи це факт, зазначив, що причиною нарахувань стало судове рішення та нездатність центрального органу виконавчої влади встановити остаточну норму.

"З точки зору нашого законодавства діють ті норми, які останніми були прийняті до тих, які зніс (скасував, - ред.) суд скажімо так. На жаль, жодна компанія, яка діє в українському полі, не має права застосовувати інші норми, інакше будуть наслідки з точки зору контролюючих органів. Тому оце рішення судове і оця незрозуміла нездатність центрального органу виконавчої влади встановити остаточну правду в тому, яка має бути норма, і довести її в суді, вона і стала причиною цих нарахувань", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці грудня "Нафтогаз" повідомляв про те, що в Україні продовжує діяти постанова Кабміну № 619 в редакції до 1 жовтня 2014 року щодо норм споживання газу.

Раніше також повідомлялося, що уряд скоротить соціальні норми для розрахунку субсидій.