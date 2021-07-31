В "Нафтогазе" прогнозируют проигрыш в арбитраже, если "Газпром" не продлит транзит

Продление контракта с "Газпромом" на транзит не гарантирует прокачку газа после 2024 года. В случае обращения Украины в арбитраж по этому вопросу существуют риски проиграть.

"Даже если мы продлим контракт с "Газпромом", то как раз после 2024 россияне смогут и газ не подавать, и прекратить платить (по принципу "бери или плати" - ред.)", - сказал Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" готов в этом случае обратиться в арбитражный суд, однако существует риск проиграть. Он напомнил, что "Газпром" проиграл Украине предыдущий арбитраж по контракту на поставку газа по принципу "бери или плати".

"Я как раз доказывал, что этот принцип "бери или плати" был кабальным. И мы это доказали в арбитраже, - подчеркнул Витренко. - Так вот, русские после 2024 смогут сказать: нас заставили продлить контракт, нам этот транзит вообще не нужен, так как все объемы мы сможем подавать через "Северный поток-2", поэтому мы не платим и не должны платить".

"И есть высокие шансы, что тогда в новом арбитраже мы проиграем", - резюмировал глава компании.