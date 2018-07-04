У "Нафтогазі" оцінили небаланс газу в ГТС в 27,5 млрд гривень

Обсяг газу, який був несанкціоновано відібраний з системи, оцінюється в 27,5 млрд гривень

Небаланс в газотранспортній системі (ГТС) оцінюється в 27,5 млрд гривень. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Так, за словами Вітренко, обсяг газу, який був несанкціоновано відібраний з системи оцінюється в 27,5 млрд гривень.

"Мова йде про приблизно 27,5 мільярдів гривень", - заявив він.

Вітренко пояснив, що до 2015 року "Нафтогаз" був гарантованим постачальником газу і будь-які відбори будь-якого споживача в Україні, за умови, що у нього не було постачальника, ставилися на "Нафтогаз". Але, як зазначив Вітренко, після прийняття закону "Про ринок природного газу", а також після набрання чинності нового Кодекса ГТС ситуація змінилася, але, як зазначив Вітренко, тільки "на папері".

"Гравці ринку, як і раніше вважають, що на "Нафтогаз" можна записувати будь-які обсяги. До того ж потім у нас виник ще один нюанс. У 2015 році регулятор - НКРЕКП - прийняв Кодекс, при цьому, на нашу думку, незаконно відклавши вступ в силу одного пункту цього Кодексу на півтора року. Це дало можливість облгазам практично будь-який відбір газу теплокомуненерго відносити (алоцировати) на "Нафтогаз", - заявив він.

Мова йде про пункт, згідно з яким всі алокації на постачальників повинен підтверджувати "Укртрансгаз", оскільки у нього є договірні відносини з постачальниками.

"Регулятор цей пункт переносить на півтора року, що фактично дає можливість облгазам алоцировати, тобто відносити всі проблемні відбори газу тепловиків на "Нафтогаз". І ми з цим нічого зробити не могли, навіть подати в суд на облгази", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видобуток газу в Україні знизився на 1% у першому півріччі.