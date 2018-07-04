Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У "Нафтогазі" оцінили небаланс газу в ГТС в 27,5 млрд гривень

НовиниЕнергетика    04.07.2018 - 09:36
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Обсяг газу, який був несанкціоновано відібраний з системи, оцінюється в 27,5 млрд гривень

Небаланс в газотранспортній системі (ГТС) оцінюється в 27,5 млрд гривень. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Так, за словами Вітренко, обсяг газу, який був несанкціоновано відібраний з системи оцінюється в 27,5 млрд гривень.

"Мова йде про приблизно 27,5 мільярдів гривень", - заявив він.

Вітренко пояснив, що до 2015 року "Нафтогаз" був гарантованим постачальником газу і будь-які відбори будь-якого споживача в Україні, за умови, що у нього не було постачальника, ставилися на "Нафтогаз". Але, як зазначив Вітренко, після прийняття закону "Про ринок природного газу", а також після набрання чинності нового Кодекса ГТС ситуація змінилася, але, як зазначив Вітренко, тільки "на папері".

"Гравці ринку, як і раніше вважають, що на "Нафтогаз" можна записувати будь-які обсяги. До того ж потім у нас виник ще один нюанс. У 2015 році регулятор - НКРЕКП - прийняв Кодекс, при цьому, на нашу думку, незаконно відклавши вступ в силу одного пункту цього Кодексу на півтора року. Це дало можливість облгазам практично будь-який відбір газу теплокомуненерго відносити (алоцировати) на "Нафтогаз", - заявив він.

Мова йде про пункт, згідно з яким всі алокації на постачальників повинен підтверджувати "Укртрансгаз", оскільки у нього є договірні відносини з постачальниками.

"Регулятор цей пункт переносить на півтора року, що фактично дає можливість облгазам алоцировати, тобто відносити всі проблемні відбори газу тепловиків на "Нафтогаз". І ми з цим нічого зробити не могли, навіть подати в суд на облгази", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видобуток газу в Україні знизився на 1% у першому півріччі.

За 5 місяців збитки ПАТ "Чернівцігаз" склали більше 40 млн гривень У Львові внаслідок отруєння чадним газом померла іноземна туристка
Теги публікації: Юрій Вітренко, газ, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся