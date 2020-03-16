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У "Нафтогазі" оцінили ефект від контракту з "Газпромом" в 25 млрд доларів

Новини » Енергетика     16.03.2020 - 15:55
У "Нафтогазі" оцінили ефект від контракту з "Газпромом" в 25 млрд доларів
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Транзит газу може досягти такого ефекту протягом п'яти років

Контракт з російським "Газпромом" на транзит газу може призвести до економічного ефекту в 25 млрд доларів протягом п'яти років. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, минулого тижня завершився детальний аналіз можливостей, які відкриваються перед Україною у зв'язку з підписанням нового контракту на транзит.

"Цей аналіз був переданий на розгляд наглядовій раді "Нафтогазу". Поки можу лише сказати, що мова йде про 25 млрд доларів протягом наступних 5 років", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Україна та Росія підписали новий транзитний контракт. Термін дії транзитного договору становить 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року. Мінімальний обсяг транзиту в перший рік - на рівні 65 млрд кубометрів газу, в наступні 4 роки - 40 млрд кубометрів.

При цьому "Газпром" відмовився від компенсацій за поставки на окупований Донбас. Крім того, російська компанія виплатила українській стороні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, виплата яких затримувалася з 2018 року.

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