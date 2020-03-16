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"Оператор ГТС Украины" впервые протранзитировал газ между странами ЕС

Новости » Экономика     16.03.2020 - 14:40
"Оператор ГТС Украины" впервые протранзитировал газ между странами ЕС
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Транзит стал возможным благодаря соглашениям с Венгрией и Словакией

"Оператор ГТС Украины" протранзитировал первые объемы газа по маршруту Венгрия - Словакия по заказу немецкого трейдера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили пресс-службе, учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с "Газпромом", в энергетических единицах.

&quot;Оператор ГТС Украины&quot; впервые протранзитировал газ между странами ЕС

В компании напомнили, что после подписания нового транзитного транспортного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами смежных ГТС европейских стран, "Оператор ГТС Украины" внедряет новые транспортные услуги.

"Новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странам (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины. Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами восточной Европы и даст возможность дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного потока-1" уже не используются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также ОГТСУ работает над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений.

Напомним, что новая услуга short-haul доступна с 1 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины", и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение 31 декабря 2019 года.

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