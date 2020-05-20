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В "Нафтогазе" отреагировали на решение Европейского суда по "Северному потоку-2"

Новости » Политика     20.05.2020 - 20:32
В "Нафтогазе" отреагировали на решение Европейского суда по "Северному потоку-2"
Фото: Елена Зеркаль (president.gov.ua)

В компании поддержали решение Европейского суда

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль отреагировала на решение Европейского суда относительно исков "Северного потока-2" против газовой директивы Евросоюза. Зеркаль поддержала решение суда.

Решение суда Зеркаль прокомментировала на своей странице в Facebook.

По словам Зеркаль, решение Европейского суда об отклонении иска компании Nord Stream и Nord Stream 2 AG против газовой директивы ЕС является "отличной новостью".

"Отличная новость! Европейский суд общей юрисдикции признал недопустимой для рассмотрения жалобу проекта Северный поток 2 относительно частичного или полного неприменения к нему дополненной директивы ЕС", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд отклонил иски "Северного потока-2" против газовой директивы ЕС. Суд постановил, что газовая директива прямым образом не затрагивает интересы компаний. Директива не позволяет российскому "Газпрому" владеть более 50% трубопровода "Северный поток-2".

Иску в Европейский суд предшествовал отказ Федерального сетевого агентства Германии в иммунитете к газовой директиве проекту "Северный поток-2".

Кроме того, сегодня компания Nord Stream AG заявила, что Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод "Северный поток" от правил газовой директивы Европейского союза. Нормы директивы не будут применяться к газопроводу в течение 20 лет.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Европейский судЕлена ЗеркальСеверный поток-2Нафтогаз Украины
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