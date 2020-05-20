ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европейский суд отклонил иск "Северного потока-2" против директивы ЕС

Новости » Энергетика     20.05.2020 - 18:05
Европейский суд отклонил иск "Северного потока-2" против директивы ЕС
Фото: Северный поток-2 (facebook.com/oceanscanlimited)

"Газпром" даже в случае завершения строительства сможет использовать газопровод лишь на 50%

Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG относительно распространения норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран. Согласно директиве ЕС, даже после завершения строительства "Северного потока-2", "Газпром" сможет владеть лишь 50% трубопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского суда.

Соответствующее решение было принято в среду, 20 мая.

"Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG", - отметили в суде.

Отметим, газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства, которым регулируются газовые рынки на территории Евросоюза. Согласно газовой директиве, компания имеет право владеть лишь 50% газопровода. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам.

Ранее федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского союза.

Напомним, в феврале "Газпром" попросил Германию вывести Nord Stream-2 из-под европейской газовой директивы.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Европейский судискСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь