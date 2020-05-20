У "Нафтогазі" відреагували на рішення Європейського суду щодо "Північного потоку-2"

Фото: Олена Зеркаль (president.gov.ua)

У компанії підтримали рішення Європейського суду

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль відреагувала на рішення Європейського суду щодо позовів "Північного потоку-2" проти газової директиви Євросоюзу. Зеркаль підтримала рішення суду.

Рішення суду Зеркаль прокоментувала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеркаль, рішення Європейського суду про відхилення позову компаній Nord Stream і Nord Stream 2 AG проти газової директиви ЄС є "чудовою новиною".

"Чудова новина! Європейський суд загальної юрисдикції визнав неприпустимою для розгляду скаргу проекту Північний потік 2 щодо часткового або повного незастосування до нього доповненої директиви ЄС", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський суд відхилив позови "Північного потоку-2" проти газової директиви ЄС. Суд постановив, що газова директива прямим чином не зачіпає інтереси компаній. Директива не дозволяє російському "Газпрому" володіти понад 50% трубопроводу "Північний потік-2".

Позову до Європейського суду передувала відмова Федерального мережевого агентства Німеччини в імунітеті до газової директиви проекту "Північний потік-2".

Крім того, сьогодні компанія Nord Stream AG заявила, що Федеральне мережеве агентство Німеччини звільнило газопровід "Північний потік" від правил газової директиви Європейського союзу. Норми директиви не будуть застосовуватися до газопроводу протягом 20 років.

Автор: Дмитро Левицький