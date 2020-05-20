Германия на 20 лет освободила "Северный поток" от правил директивы ЕС

Фото: "Северный поток" (nord-stream.com)

Нормы Третьего энергопакета не будут применять к нему 20 лет

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза. Нормы директивы не будут применяться в отношении него 20 лет.

Об этом говорится в сообщении компании Nord Stream AG.

Сообщается, что отступление от правил директивы применяется к участку "Северного потока", расположенному на территории Германии, включая территориальные воды. Исключение будет действовать в течение 20 лет.

Отметим, после этого срока оператор "Северного потока" вынужден будет резервировать не менее 50% мощностей для альтернативных поставщиков.

Газопровод "Северный поток" был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года, с того времени он прокачал более 345 миллиардов кубометров природного газа. Парные газопроводы проходят от российского Выборга через Балтийское море до немецкого Лубмина.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии отказало проекту "Северный поток-2" в иммунитете к Газовой директиве. Сегодня европейский суд отклонил иск этой компании. Данный газопровод еще не построен, поэтому после ввода в эксплуатацию на него будут распространяться нормы Газовой директивы.

Строительство "Северного потока-2" несет угрозу интересам Украины как транзитера российского газа в Европу. Предполагается, что запуск нового газопровода позволит России отказаться от услуг ГТС Украины.

Автор: Иван Петров