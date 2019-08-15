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В "Нафтогазе" назвали сумму арестованных в Европе активов "Газпрома"

Новости » Экономика    15.08.2019 - 12:42
В "Нафтогазе" назвали сумму арестованных в Европе активов "Газпрома"
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Активы арестованы по решению Стокгольмского арбитража

Общая сумма активов российского "Газпрома", арестованных в Европе по искам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 3 млрд долларов. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Витренко уточнил, что общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что "Газпром" должен "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража. "Скажем там: она превышает 3 млрд долларов", - сообщил он.

Исполнительный директор "Нафтогаза" прогнозирует, что "Нафтогаз" взыщет с "Газпрома" всю сумму до конца 2020 года. "Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - сказал он.

Витренко сообщил, что арестованы активы в Великобритании и Нидерландах. "В Люксембурге и Швейцарии есть определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами. Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены", - сказал он.

По его словам, у "Нафтогаза" пока нет разрешения на реализацию этих активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга. "Так работает законодательство стран. Вы можете активы заморозить, но для их реализации необходимо отдельное решение суда", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Напомним, в мае 2019 года суд Люксембурга вынес решение о признании и приведении в исполнение арбитражного решения Стокгольмского арбитража на сумму 2,6 млрд долларов в споре "Нафтогаза" с "Газпромом".

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