В "Нафтогазе" не исключают новых исков к "Газпрому"

В "Нафтогазе" изучают возможности подачи исков к "Газпрому" в Европейскую комиссию, арбитраж в Цюрихе и арбитраж в Стокгольме. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, сейчас в "Нафтогазе" обсуждают дальнейшие планы

жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского союза о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением;

международный арбитраж в г. Цюрих по новому транзитному контракту;

международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго".

По его словам, сейчас европейские компании, которые покупают газ у "Газпрома", не могут перенести точки передачи газа по текущим контрактам на границу Россия-Украина; независимые от "Газпрома" газодобывающие компании не могут экспортировать газ из РФ; независимые от "Газпрома" компании не могут осуществлять транзит газа из Средней Азии через территорию РФ.

Витренко считает, решение этих проблем позволит получить: дополнительные миллиардные доходы от транзита; снижение цены на газ в Украине на 25%; миллиарды долларов компенсации за потери от операций с долговыми обязательствами "Росукрэнерго".

"Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне", - добавил он.

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от других исков к "Газпрому".

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" завершает подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации относительно активов в Крыму. Сумма иска составляет 8 млрд долларов.