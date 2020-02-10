У "Нафтогазі" не виключають нових позовів до "Газпрому"

У "Нафтогазі" вивчають можливості щодо позовів до "Газпрому" в Європейську комісію, арбітраж в Цюріху та арбітраж у Стокгольмі. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, зараз у "Нафтогазі" обговорюють наступні плани

скарга в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в суді Європейського союзу) щодо зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем;

міжнародний арбітражу в м. Цюріх за новим транзитним контрактом;

міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між "Нафтогазом" та "Газпромом" щодо переуступки боргових зобов’язань "Росукренерго".

За його словами, зараз європейські компанії, які купують газ у "Газпрому", не можуть перенести точки передачі газу за поточними контрактами на кордон Росія-Україна; незалежні від "Газпрому" газовидобувні компанії не можуть експортувати газ з РФ; незалежні від "Газпрому" компанії не можуть здійснювати транзит газу з Середньої Азії через територію РФ.

Вітренко вважає, вирішення цих проблем дозволить отримати: додаткові мільярдні доходи від транзиту; зниження ціни на газ в Україні на 25%; мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями "Росукренерго".

"Якщо ми не знайдемо спільної мови, будемо звертатися до політичного керівництва держави для досягнення домовленостей на міждержавному рівні", - додав він.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" завершує підготовку до чергового подання документів у рамках арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів у Криму. Сума позову становить 8 млрд доларів.