У "Нафтогазу" песимістичні прогнози щодо домовленостей в газових переговорах 21 січня

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

У "Нафтогазі" не очікують фінальних домовленостей у газових переговорах 21 січня

Україна, Європейська комісія і Росія можуть не досягти фінальних домовленостей у газових переговорах 21 січня у зв'язку з відсутністю російських експертів на сьогоднішніх консультаціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головного виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Вітренко наголосив, що російський ""Газпром" не попередив і не обґрунтував свою відсутність на майбутніх тристоронніх консультаціях сьогодні".

Участь у консультаціях від української сторони взяли представники НАК "Нафтогазу", Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. З європейської сторони - представники Європейської комісії.

За словами Вітренка, "учасники погодили свої позиції під час тристоронніх переговорів, запланованих на 21 січня". Очікується, що в них візьмуть участь представники Європейської місії, "Нафтогазу", МЗС, Міненерговугілля та НКРКП, з боку Росії - представники Міненерго РФ і "Газпрому".

Однак, на думку Вітренка, "у зв'язку з відсутністю російських експертів на сьогоднішніх консультаціях навряд чи можна очікувати фінальних домовленостей на політичному рівні на наступному тижні".

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС України Олена Зеркаль повідомляла, що сьогодні в Брюсселі (Бельгія) відбулися експертні консультації щодо транзиту газу без участі російської сторони.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 січня прес-секретар заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича Анна-Кайса Ітконен повідомила, що експертна тристороння зустріч України, ЄС і Росії щодо газу, запланована на 15 січня, скасована. Тоді як тристоронні переговори по газу залишаються запланованими на 21 січня.

Як відомо, сьогодні, 15 січня, Росія підтвердила участь у тристоронніх переговорах по газу, запланованих на 21 січня.