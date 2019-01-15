Россия подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу

Иллюстративное фото (УНИАН)

Темой переговоров должен стать транзит газа по территории Украины

От Российской Федерации в трехсторонних переговорах с участием Украины и Европейской комиссии примет участие министр энергетики РФ Александр Новак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В комментарии журналистам Новак подтвердил, что встреча запланирована на 21 января 2019 года.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил о том, трехсторонни газовые переговоры с участием Украины, Европейской комиссии и России пройдут в Брюсселе 21 января. По его словам, темой переговоров станет вопрос о долгосрочном транзите газа.

Перед переговорами "Нафтогаз" заявил свою позицию. Как отметил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания будет настаивать на исполнении решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российский газовый монополист должен заплатить 2,7 млрд долларов.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что готов пересмотреть или отказаться от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на 12 млрд долларов при условии сохранения транзита газа по территории Украины.