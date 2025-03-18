"Нафтогаз" збільшив обсяги закупівлі американського газу
НАК "Нафтогаз України" підписав контракт на постачання ще близько 100 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) з польською компанією ORLEN. Паливо надходитиме з партії американського LNG.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.
Це вже другий контракт на постачання палива, підписаний у межах меморандуму про взаєморозуміння між компаніями. Перший також передбачав поставку 100 млн кубометрів LNG.
Після регазифікації газ транспортують до польсько-українського кордону.
Газ буде поставлений в Україну вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон, повідомив в пресслужбі НАК.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і польська державна компанія ORLEN підписали меморандум про співпрацю у сфері скрапленого природного газу (LNG). У рамках меморандуму про співпрацю "Нафтогаз" і ORLEN також підписали контракт на поставку близько 100 млн кубометрів газу. Газ надходитиме з партії скрапленого природного газу, яка буде доставлена до терміналу в Клайпеді (Литва).
Раніше глава "Оператора ГТС України" Дмитро Ліппа заявив, що цього року Україна може імпортувати великі обсяги американського газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Ліппа сказав, що загалом Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період із квітня до жовтня.
Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не трубопровідний газ, і, за словами Ліппи, більша частина цього обсягу може надходити зі Сполучених Штатів.