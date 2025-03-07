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Україна домовилася з Польщею про співпрацю у сфері зрідженого природного газу

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 14:46
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Україна домовилася з Польщею про співпрацю у сфері зрідженого природного газу Фото: "Нафтогаз" домовився з Польщею про газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" та польська державна компанія ORLEN підписали меморандум про співпрацю у сфері зрідженого природного газу (LNG). Також "Нафтогаз" закупить 100 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.

"Документ започатковує довгострокову стратегічну співпрацю між компаніями та дозволить Україні створити більш диверсифіковану систему постачання газу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак, Україна має потужну газотранспортну систему та найбільші підземні сховища газу в Європі, що створює можливості для розвитку ринку LNG.

Роберт Сошинський, віце-президент ORLEN, заявив, що відносини ґрунтуватимуться на комерційних умовах, "але забезпечення додаткового джерела газу є життєво важливим для України також із точки зору її безпеки".

У межах меморандуму про співпрацю "Нафтогаз" та ORLEN також підписали контракт на постачання близько 100 млн куб. м газу. Газ надходитиме з партії зрідженого природного газу, що буде доставлена до терміналу в Клайпеді (Литва).

Потім газ транспортуватиметься газопроводом GIPL, що з'єднує Литву та Польщу, і далі через польську територію до інтерконектора на українському кордоні в Дроздовичах, де його отримає "Нафтогаз".

ORLEN - це польська державна нафтогазова компанія, одна з найбільших у Центральній і Східній Європі. Вона займається видобутком, переробкою та продажем нафтопродуктів, а також має широку мережу автозаправних станцій у Польщі, Німеччині, Чехії, Литві, Словаччині та Угорщині.

Як повідомляло РБК-Україна, в ЄС розглядають варіант забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови з використанням українських підземних сховищ. Загальний обсяг складе 10 млрд кубометрів. Оплачувати газ у такому разі Україна зможе за рахунок коштів програми Ukraine Facility.

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