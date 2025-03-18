"Нафтогаз" увеличил объемы закупки американского газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписал контракт на поставку еще около 100 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) с польской компанией ORLEN. Топливо будет поступать из партии американского LNG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Это уже второй контракт на поставку топлива, подписанный в рамках меморандума о взаимопонимании между компаниями. Первый также предусматривал поставку 100 млн кубометров LNG.

После регазификации газ транспортируют до польско-украинской границы.

Газ будет поставлен в Украину уже в апреле. Его используют для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон, сообщил в пресс-службе НАК.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и польская государственная компания ORLEN подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа (LNG). В рамках меморандума о сотрудничестве "Нафтогаз" и ORLEN также подписали контракт на поставку около 100 млн кубометров газа. Газ будет поступать из партии сжиженного природного газа, которая будет доставлена к терминалу в Клайпеде (Литва).