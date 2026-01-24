ua en ru
"Нафтогаз" збільшив імпорт електрики з ЄС для стабілізації енергосистеми

Україна, Субота 24 січня 2026 20:05
UA EN RU
"Нафтогаз" збільшив імпорт електрики з ЄС для стабілізації енергосистеми Ілюстративне фото: "Нафогаз" покриває імпортною електроенергією понад половину своїх потреб (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

Група "Нафтогаз" збільшила цього тижня імпорт електроенергії з Євросоюзу для стабілізації ситуації в енергосистемі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького.

За його словами, обсяги закупівлі імпортної електроенергії наразі покривають більш ніж 50% потреб всіх підприємств групи "Нафтогаз", як це передбачено постановою уряду.

"Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів", - йдеться у дописі Корецького.

Він додав, що відбувається координація дій з урядом для якнайшвидшої стабілізації ситуації в енергосистемі після масованих ворожих обстрілів.

Нічний обстріл України 24 січня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Зокрема, росіяни застосували понад 375 ударних безпілотників та 21 ракету.

Найбільших пошкоджень зазнав Київ: у п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. Ворожий удар забрав життя однієї людини, щонайменше четверо осіб дістали поранення.

На лівобережжі столиці зафіксовано перебої з теплопостачанням і водопостачанням - без опалення залишилися майже 6 тисяч будинків.

Крім цього, вранці 24 січня в низці регіонів України були запроваджені аварійні відключення електроенергії внаслідок складної ситуації в енергосистемі, яка спричинена наслідками обстрілів країни-агресорки.

Згідно з даними військових, з учорашнього вечора і до ранку 24 січня Росія здійснила масштабний комбінований обстріл України, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники.

Євросоюз Нафтогаз України Електроенергія
