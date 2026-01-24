"Нафтогаз" увеличил импорт электричества из ЕС для стабилизации энергосистемы

Группа "Нафтогаз" увеличила на этой неделе импорт электроэнергии из Евросоюза для стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Он добавил, что происходит координация действий с правительством для скорейшей стабилизации ситуации в энергосистеме после массированных вражеских обстрелов.

По его словам, объемы закупки импортной электроэнергии сейчас покрывают более 50% потребностей всех предприятий группы "Нафтогаз", как это предусмотрено постановлением правительства.

Ночной обстрел Украины 24 января

Напомним, в ночь на сегодня Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. В частности, россияне применили более 375 ударных беспилотников и 21 ракету.

Наибольшие повреждения получил Киев: в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. Вражеский удар унес жизнь одного человека, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

На левобережье столицы зафиксированы перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без отопления остались почти 6 тысяч домов.

Кроме этого, утром 24 января в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии в результате сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями обстрелов страны-агрессора.

Согласно данным военных, со вчерашнего вечера и до утра 24 января Россия осуществила масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.