"Нафтогаз" заявил о предварительной договоренности по транзиту газа

На переговорах в Вене по транзиту газа Украина и Россия достигли предварительной договоренности. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передают российские СМИ.

По его словам, Украина и Россия продолжают обсуждения на разных уровнях.

"Мы продолжаем обсуждать конкретику… Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет", - отметил Витренко.

Напомним, по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разблокировании вопроса о транзите газа. Он также уточнил, что прогресс был достигнут на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы начали обсуждать этот вопрос. Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. Уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и прочее. Детали о транзите газа", - отметил Зеленский.

Отметим, на этой неделе "Нафтогаз" заключил контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020 году.