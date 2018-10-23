"Нафтогаз" заключил договор на поставку газа ТЭЦ Дубневичей

Фото: Ярослав и Богдан Дубневичи (УНИАН)

Речь идет о поставках газа "Новороздольськой" и "Новояворивской" ТЭЦ

НАК "Нафтогаз Украины" заключила договоры с управляющим имущества "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворивской ТЭЦ" ООО "Гарант Энерго М" на поставку газа и выделила необходимые номинации для обеспечения их работы. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отмечается, это первый случай, когда "Нафтогаз" заключает договор на поставку газа объектам ТКЭ, имущество которых арестовано и передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Заключен договор на выполнение постановления КМУ от 10 октября 2018 г. № 834 "О возложении специального обязательства для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что для заключения договора "Гарант Энерго М" открыл счета со специальным режимом использования и выполнил требование Закона Украины "О теплоснабжении", признав накопленные ТЭЦ долги в размере 305,2 млн грн и подтвердив свои права на управление имуществом.

"Нафтогаз" полностью выполнил обязательства, возложенные на компанию правительственным постановлением. Мы воспользовались всеми возможностями, чтобы как можно скорее заключить договор на условиях, предусмотренных законодательством и обеспечить теплом почти 70 тысяч жителей Львовской области, которые зависят от работы Новороздольской и Новояворивской ТЭЦ", - добавили в ведомстве.

Отметим, конечными бенефициарами ООО "Энергия Новый роздол" и "Энергия-Новояворивск" являются депутаты Верховной рады Богдан и Ярослав Дубневичи.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

После этого ТЭЦ перешли во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), которое впоследствии на конкурсной основе отобрало ООО "Гарант Энерго М" в качестве управляющего этими активами.

Впоследствии НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности ЧП "Гарант Энерго М", которое было выбрано Нацагентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в качестве управляющего для целостных имущественных комплексов Новораздольской и Новояворивской ТЭЦ (ООО "Энергия-Новояворивск" и ООО "Энергия-Новый Раздел") в Львовской области.