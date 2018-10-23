"Нафтогаз" уклав договір на постачання газу ТЕЦ Дубневичів

Фото: Ярослав і Богдан Дубневичі (УНІАН)

Йдеться про постачання газу "Новороздольській" та "Новояворівській" ТЕЦ

НАК "Нафтогаз України" уклала договіри з управителем майна "Новороздольської ТЕЦ" та "Новояворівської ТЕЦ" ПП "Гарант Енерго М" на постачання газу та виділила необхідні номінації для забезпечення їх роботи. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначається, це перший випадок, коли "Нафтогаз" укладає договір на постачання газу об'єктам ТКЕ, майно яких арештовано та передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Договір укладено на виконання постанови КМУ від 10 жовтня 2018 р. № 834 "Про покладення спеціального обов'язку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, що для укладання договору "Гарант Енерго М" відкрив рахунки із спеціальним режимом використання та виконав вимогу Закону України "Про теплопостачання", визнавши накопичені ТЕЦ борги у розмірі 305,2 млн грн та підтвердивши свої права на управління майном.

"Нафтогаз" повністю виконав зобовязання, покладені на компанію урядовою постановою. Ми скористалися всіма можливостями, щоб якнайскоріше укласти договір на умовах, передбачених законодавством і забезпечити теплом майже 70 тисяч мешканців Львівської області, які залежать від роботи Новороздольської та Новояворівської ТЕЦ", - додали у відомстві.

Зазначимо, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Енергія Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ" є депутати Верховної ради Богдан і Ярослав Дубневичі.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на цілісні майнові комплекси Новояворівської і Новороздільського ТЕЦ у Львівській області за клопотанням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Після цього ТЕЦ перейшли у тимчасове управління Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), яке згодом на конкурсній основі відібрало ПП "Гарант Енерго М" в якості керуючого цими активами.

Згодом НКРЕКП видала ліцензію на право провадження господарської діяльності ПП "Гарант Енерго М", яке було обране Нацагентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів в якості керуючого для цілісних майнових комплексів Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ (ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія-Новий Розділ") у Львівській області.