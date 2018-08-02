Обидві ТЕЦ нардепів Дубневичів заарештовано та передано АРМА

АРМА готується до конкурсу з відбору управителів для Новороздільненської та Новояворівської ТЕЦ

Новороздільненська та Новояворівська теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які належать компаніям нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів (БПП), заарештовані і передані Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чому держава може забрати енергетичні компанії депутатів Дубневичів".

Зокрема, в НАБУ відзначили, що за рішенням суду, обидві ТЕЦ заарештовані і передані в управління АРМА. Відповідне рішення було ухвалене у справі про незаконне заволодіння компаніями Дубневичів понад 300 млн кубометрів газу.

У той же час начальник управління з питань управління активами АРМА Віталій Різник уточнив РБК-Україна, що ТЕЦ передані для "здійснення заходів з організації управління".

"Ми управляємо двома способами - або продаємо (активи, - ред.), або передаємо за договором в управління. А ось вже управитель займається безпосередньо управлінням активом. На даному етапі поки що управителя для цих ТЕЦ немає", - пояснив він.

За словами Різника, найближчим часом управителя для двох ТЕЦ будуть відбирати на конкурсі.

"На даний момент питання арешту активів оскаржується в апеляційному суді. Якщо арешт буде скасовано, то актив передаватися в управління не буде", - уточнив співрозмовник.

Віталій Різник також повідомив, що АРМА необхідні висновки про те, хто б міг стати ефективним управителем ТЕЦ від регулятора ринку та НАК "Нафтогаз України". Але поки, за його словами, ані НАК, ані НКРЕКП таку інформацію агентству не надали.

"А без їх думки ми поки що не готові рухатися вперед. Тому поки що ТЕЦ керує власник. Він відповідає за схоронність об'єктів у відповідності з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України", - пояснив Різник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанії Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на 1,4 млрд гривень.