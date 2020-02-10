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"Нафтогаз" может выйти на IPO за три года

Новости » Экономика   

Никаких препятствий для публичного размещения акций нет

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже. Об этом глава правления НАК Андрей Коболев сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.

"Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг и закройте дискуссии", - сообщил он.

По его словам, проведение IPO позволило бы решить ряд проблем. "Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и одноразово получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ", - добавил Коболев.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что компания не планирует продолжать процесс анбандлинга и передавать кому-либо подземные хранилища газа (ПХГ).

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

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