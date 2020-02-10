ru
ua

"Нафтогаз" може вийти на IPO за три роки

Новини » Економіка   

Жодних перешкод для публічного розміщення акцій немає

Керівництво НАК "Нафтогаз України" пропонує провести первинне публічне розміщення (IPO) частини акцій компанії на біржі. Про це голова правління НАК Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки.

"Усі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок і закрийте дискусії", - повідомив він.

За його словами, проведення IPO дозволило б вирішити декілька проблем. "Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії - є дуже простий спосіб", - додав Коболєв.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що компанія не планує продовжувати процес анбандлінгу і передавати кому-небудь підземні сховища газу (ПСГ).

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Голик: президент підписав закони, що збільшують фінансування дорожньої галузі Визначені найкращі легкоатлети України 2019 року
Читати всі новини