Коболев назвал последствия завершения анбандлинга "Нафтогаза"

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Потребители должны выиграть от либерализации рынка

Решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принять решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" означает, что процедура анбандлинга подходит к концу. Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, "Оператор ГТС Украины" получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа и теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией.

Он убежден, что благодаря европейским правилам Украина значительно усиливает надежность поставки энергии.

"Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском енергопросторі, а потребители - более доступные газ и тепло, без политических требований от доминирующего игрока", - добавил Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 24 декабря приняла решение о сертификации "Оператора газотранспортной системы Украины".

Напомним, компания ООО "Оператор ГТС Украины" начнет работу 1 января 2020 года. С 7 утра она я возьмет на себя обязанности оператора газотранспортных систем Украины как независимая, технически и финансово самостоятельная компания. 1 января должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы "Нафтогаз" в Министерство финансов для МГУ.